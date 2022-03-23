Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков признал, что РФ еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине. Он рассказал, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие.

По словам Пескова, Путин может использовать ядерный потенциал России, если появится “экзистенциальная угроза” для страны-агрессора. Ранее глава Кремля намекал на использование ядерного оружия против государств, которые он считал “угрозой для России”.

Песков отметил, что сейчас РФ не добилась ни одной военной цели в Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ, Путин до сих пор не смог осуществить задуманные планы на территории нашего государства.

Путин требовал, чтобы Украина избавилась от военного потенциала, признала украинский Крым якобы частью России, независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что у российских войск нет никакого права забирать наши земли, бомбить украинские города, убивать мирных жителей и детей.