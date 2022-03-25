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Факты / Мир / Россия

Швейцария заморозила более $6 млрд российских активов

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Швейцарія

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Швейцария уже заморозила активы российских олигархов почти на $6,2 млрд.

Об этом сообщает SwissInfo со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco). Также издание отмечает, что Швейцария может заблокировать еще больше активов российских олигархов, когда ЕС объявит новые санкции против России.

Между тем швейцарская Ассоциация банкиров подсчитала, что общая сумма российских активов в стране составляет до 200 млрд швейцарских франков ($214 млрд). Однако, сколько из них можно заморозить в рамках санкций, организация не уточнила.

24 марта президент США Джо Байден сообщил, что вводит новые санкции против России. По информации американского Минфина, под новые ограничения попали 328 депутатов Госдумы, предприятия и компании, связанные с оборонным комплексом России.

Также в списке есть глава Сбербанка РФ Герман Греф – соратник и близкий друг президента РФ Владимира Путина.

США ожидают, что новые санкции окажут долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок, поскольку 48 российских компаний отключат от западных технологических и финансовых ресурсов.

Источник: SwissInfo

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Фото: Depositphotos

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