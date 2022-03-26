В России сняли с должности командующего 1 танковой армией Западного военного округа, генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк. Причиной увольнения Киселя стала “неспособность достичь поставленных целей” в войне против Украины.

— В связи с провалом “операции” и неспособностью достичь поставленных целей, привлечения к боевым действиям в Украине военнослужащих срочной службы, а также наличие огромных потерь среди личного состава было снято с должности командующего 1 танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерала-лейтенанта Киселя Сергея Александровича, – сообщил Цымбалюк.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 31-е сутки. Российские войска обстреливают украинские города, жилые дома, больницы, школы.

Украинские военные уже ликвидировали несколько командующих российской захватнической армией. Недавно украинские военные ликвидировали Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга, и Сергея Волынца – командира авиационного звена военно-воздушных сил России.

Также вражеская армия с начала широкомасштабного вторжения в Украину потеряла более 16 тыс. человек личного состава.

Фото: Минобороны РФ