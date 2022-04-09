На войне в Украине в конце марта ликвидировали российского подполковника Георгия Петрунина.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

Он был военным комендантом Самары, участвовал в войне в Чечне и Сирии.

— Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины… Закопали подполковника 5 апреля 2022 года в Волгограде, — пишет InformNapalm.

Кроме того, о смерти Петрунина сообщает российский телеканал Россия.Самара со ссылкой на представителей киностудии Самарафильм, которой оккупант якобы ранее помогал.

Кроме того, в селе Шигоны Самарской области похоронили еще одного российского офицера, который пришел с войной на территорию Украины.