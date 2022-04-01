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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Росія хоче створити велику продуктову кризу у світі – Шмигаль

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Росія хоче створити велику продуктову кризу у світі – Шмигаль

У п’ятницю, 1 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія хоче створити у світі велику продуктову кризу.

– Наміри Росії очевидні. Слідом за енергетичною кризою, до якої призвели дії Росії наприкінці минулого року і на початку цього року в Європі та світі, їхнє завдання тепер – створити велику продуктову кризу у світі. Вони це справді роблять. Вони нині знищують частину зерносховищ в Україні, закривають експорт зерна з українських портів через морську блокаду, – зазначив Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що у будь-якому разі Україна спільно з партнерами знайде спосіб, щоб діяти щодо забезпечення експорту українських зернових та іншої продукції.

Прем’єр-міністр додав, що на сьогодні ситуація з продуктами в Україні є стабільною.

Також Шмигаль сказав, що посівна розпочалася вже у 21 області країни.

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