Почему в Украине дорожают продукты и на что еще поднимутся цены

С начала полномасштабной войны в Украине резко повысились цены некоторые продукты, хотя дефицита на них нет, а подорожание связано с логистикой, объяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, война вызвала проблемы с доставкой продуктов из одного региона в другой. Если говорить о ранних овощах, в Украине они выращиваются либо в теплицах, либо завозятся из-за границы – Египта, Израиля или Турции. Сейчас порты Черного моря заблокированы, поэтому их завозят в обход через другие страны, поэтому и стоимость высокая.

– Когда мы говорим об объективном росте цен на ранние овощи, которые традиционно в Украине были либо импортированы, либо парниковые, то понимаем, что сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевской и Одесской областями, – объяснил эксперт.

Пендзин прогнозирует рост цен на овощи до конца мая — начала июня, пока в других регионах не засадят свои площади, но многое будет зависеть опять же от логистики.

– Мы не знаем, как долго будет война, сколько еще потеряет Украина мостов и дорог, а это логистика. Если взорвали мост, то логистический путь доставки той же курятины или картофеля, вырисовывается в полтора раза длиннее. Это же деньги, горючее, куча дополнительных накладных расходов, – говорит он.

По его мнению, цена на хлеб также может подняться. Украина не смогла экспортировать зерно за границу и зерновые в мире подорожали на 70%. Как только наши порты разблокируются, а зерно уйдет за границу, цены у нас тоже повысятся.

– Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб. В этом году будет очень сильно меняться структура посевных площадей. Будут сеять то, что дает больший доход, чем традиционно, – отметил эксперт.

Пендзин считает, что в целом продукты за год подорожают на 22-23%.

С 24 февраля в Украине изменились цены на ряд продуктов питания, в частности, подорожали овощи и снизилась стоимость сала.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), средняя цена на морковь выросла на 22% (до 22,30 грн/кг), лук — на 13% (до 17,95 грн/кг), капусту — на 11% (к 23,93 грн/кг).

В то же время стоимость сала опустилась на 3% – в среднем до 159 грн/кг.