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Факты / Мир / Россия

Путин и Шойгу планировали создать для украинцев концлагеря в Сибири — Данилов

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Олексій Данілов

Российские власти планировали депортировать значительную часть украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью, которое еще не опубликовали, одному из украинских изданий.

— 6 сентября 2021 года вышла статья Шойгу, которая называлась “О новых городах Сибири”. Мало кто обратил внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание, — отметил он.

В СНБО проанализировали, что россияне хотели за счет украинцев развивать Сибирь. Министр обороны России Сергей Шойгу прямо озвучил этот план – построить от трех до пяти крупных городов от 300 тыс. до миллиона населения.

— Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, была о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте, — говорит он.

Данилов считает, что в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. Российский министр написал, что к работам должны были бы, мол, привлекать граждан из стран Содружества Независимых Государств.

В то же время спикер СНБО утверждает, что граждане других стран СНГ не имели такого количества физически способных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

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Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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