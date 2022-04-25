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Факты / Мир / Росія

Для пуска крылатых ракет РФ использует Ту-95/160 и корабли в Черном море — Минобороны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російський бомбардувальник ту 160

В Белгородской области России заметили сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

— Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным, гражданским объектам по всей территории Украины. Для пусков крылатых ракет враг использует стратегические бомбардировщики Ту-95/160, а также корабли, которые находятся в акватории Черного моря.

В Белгородской области России замечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне, — сказал он.

Мотузяник отметил, что по данным украинской разведки, на данный момент в Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр, их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет.

Спикер Минобороны отметил, что россияне на временно оккупированных территориях готовятся к проведению псевдореферендумов. В частности, уже осуществляется сбор паспортных данных во время выдачи гуманитарки и на блокпостах, а также проходят рейды в помещениях.

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По словам Мотузяника, на ключевые должности назначаются прошедшие тестирование на полиграфе, а лиц, которые такое тестирование не проходят, оккупанты принудительно отправляют для пополнения текущих потерь в подразделения так называемых “первого и второго армейских корпусов”.

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Фото: Depositphotos

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