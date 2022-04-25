Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк назвал маловероятным, что шестой пакет санкций ЕС против России смогут согласовать и представить на этой неделе, как считалось ранее.

– Кажется маловероятным, что шестой пакет санкций ЕС в отношении Российской Федерации будет представлен или даже согласован на этой неделе. Послы ЕС и комиссия проведут общие ориентационные дебаты по поводу войны в Украине в среду, тогда предложений не ожидается, – пояснил он в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter в понедельник, 25 апреля.

Напомним, что украинские власти призывают ЕС внести в шестой санкционный пакет против РФ полное эмбарго на российскую нефть.