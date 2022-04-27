В разговоре с генсеком ООН Антониу Гуттеришем президент РФ Владимир Путин заявил, что отказівается предоставлять гарантии безопасности Украине, пока не будет решен вопрос с Крымом Донбассом.

Бункерный лидер заявил, что в Стамбуле переговорным группам Украины и РФ удалось достигнуть “серьезного прорыва”, мол, потому что тогда оставались за ботом вопрос Крыма и “ЛДНР”, которым РФ выдала филькину грамоту о признании.

— Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности (проблемы) территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств, — сказал Путин генсеку ООН.

Однако потом, по словам Путина, случилась Бучу. Бункерный лидер снова начал открещиваться, мол, то все не российские солдаты. Хотя все расследования говорят об обратном.

Кстати, ранее Владимир Зеленский наоборот подчеркивал, что вопрос территориальной целостности Украины — первостепенный.

А вот бункерному президенту все неймется. По его словам, этот вопрос нужно решить предварительно, а только потом проводить переговоры на уровне глав государств.

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— Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем, — заявил Путин.