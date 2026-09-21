В ночь на 20 сентября украинские войска нанесли масштабный комбинированный удар по стратегическим объектам в Московской области, а местные жители жаловались на отсутствие привычных предупреждений об опасности.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) от 20 сентября.

Почему в Подмосковье не включали воздушную тревогу

По оценке ISW, российские власти, возможно, поставили явку на выборах в Госдуму выше вопросов безопасности населения. Массированная атака произошла перед последним днем голосования, которое в России проходило с 18 по 20 сентября.

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Аналитики обратили внимание, что 20 сентября власти Московской области не включили сирены воздушной тревоги и не рассылали SMS о приближении воздушных целей. При этом в регионе ограничивали мобильную связь — такую меру российские власти применяют во время атак дронов.

Жители Подмосковья жаловались, что во время предыдущих и гораздо менее масштабных атак предупреждения об опасности поступали. Часть пользователей оставляла соответствующие сообщения в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, после чего там закрыли комментарии.

Недовольство действиями властей выражали и российские провоенные блогеры. Один из них заявил, что официальное освещение атаки подрывает доверие к сообщениям властей, а ограничение мобильной связи не решает проблему.

ISW считает, что российские власти, вероятно, пытались не допустить негативного влияния масштабной атаки на явку избирателей.

В то же время Институт отмечает, что украинские удары были нацелены на стратегическую нефтяную и логистическую инфраструктуру, а не на избирательные участки или другую избирательную инфраструктуру.

Что известно о масштабах атаки на Москву

ISW называет атаку в ночь на 20 сентября крупнейшим комбинированным ударом ракетами и дронами по стратегическим целям в Московской области с начала полномасштабной войны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что российская ПВО якобы сбила более 1,6 тыс. украинских дронов с 19 сентября, в том числе 450 на подступах к российской столице. Это утверждение российской стороны.

По данным ISW, украинские силы нанесли удар по Московскому НПЗ Газпромнефть в Капотне. На предприятии разразился масштабный пожар, а повреждения получили установка первичной переработки нефти АВТ-6, еще одна комплексная установка переработки и установка изомеризации.

Также под удар попали склады логистической компании недалеко от Софьино. Видео с геолокацией, проанализированные ISW, зафиксировали значительные пожары как на Московском НПЗ, так и на логистическом объекте.