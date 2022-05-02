Кремль планирует нападение на Молдову, все начнется после признания Приднестровья – The Times

Высшее военное командование РФ во главе с Путиным, вероятно, уже подготовило решение о нападении на Молдову.

Об этом 1 мая со ссылкой на свои источники в украинской разведке сообщает британское издание The Times. Конкретных имён информаторов (по требованию военных) журналисты не назвали.

– Мы считаем, что Кремль уже принял решение по нападению на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины, — рассказывают источники The Times.

По информации The Times, Кремль постарается повторить события 2014 года на Донбассе, признав независимость Приднестровья.

– Если Россия признает независимость Приднестровья, это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение “донбасского сценария”. Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России, уверяют источники The Times.

Не исключается, что заявление о признании Приднестровья независимым “государством” Путин может сделать накануне или в День победы 9 мая.

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