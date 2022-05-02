Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>405 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Росія

Экспорт газа Газпромом упал до самого низкого уровня в апреле – Bloomberg

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Экспорт газа Газпромом упал до самого низкого уровня в апреле – Bloomberg

Ежедневные продажи российского ОАО Газпром на ключевые внешние рынки упали в апреле до самого низкого уровня за последние три месяца.

Газпром экспортировал в апреле в среднем 387 млн ​​кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР – это на 22% меньше, чем было в марте.

Согласно подсчетам Bloomberg на основе данных, опубликованных в воскресенье, 50,1 млрд кубометров, отгруженных за первые четыре месяца года, уменьшились почти на 27% по сравнению с годом ранее.

Агентство Bloomberg пишет, что Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой из-за приглушенного спроса в Азии и по мере того, как Европа отвыкает от поставляемого из России топлива.

Также снижение спроса на отопление из-за потепления, держит под контролем цены и побуждает клиентов Газпрома бронировать меньшие объемы газа по контрактам и покупать газ на бирже.

— В апреле цены на спотовом рынке были ниже, чем по долгосрочным сделкам, и поэтому для покупателей экономнее использовать гибкость, которую дают долгосрочные контракты, и задействовать альтернативные поставки, — заявил аналитик ICIS Томас Роджерс.

По подсчетам Bloomberg, ежедневная добыча Газпрома в апреле составила в среднем 1,347 млрд кубометров, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем месяце. С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

Related video
Читайте
В Амстердаме портовики отказываются разгружать танкер с российским топливом

Согласно новому исследованию, проведенному независимой исследовательской группой The Centre for Research on Energy and Clean Air, Россия заработала около €63 млрд на продаже ископаемого топлива за два месяца с момента масштабного вторжения ее войск на территорию Украины.

Ряд стран мира ввели жесткие санкции против руководства Кремля, экономики РФ. Однако эти санкции были подорваны экспортом ископаемого топлива из России, особенно в страны ЕС.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка