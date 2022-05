Экспорт газа Газпромом упал до самого низкого уровня в апреле – Bloomberg

Ежедневные продажи российского ОАО Газпром на ключевые внешние рынки упали в апреле до самого низкого уровня за последние три месяца.

Газпром экспортировал в апреле в среднем 387 млн ​​кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР – это на 22% меньше, чем было в марте.

Согласно подсчетам Bloomberg на основе данных, опубликованных в воскресенье, 50,1 млрд кубометров, отгруженных за первые четыре месяца года, уменьшились почти на 27% по сравнению с годом ранее.

Агентство Bloomberg пишет, что Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой из-за приглушенного спроса в Азии и по мере того, как Европа отвыкает от поставляемого из России топлива.

Также снижение спроса на отопление из-за потепления, держит под контролем цены и побуждает клиентов Газпрома бронировать меньшие объемы газа по контрактам и покупать газ на бирже.

— В апреле цены на спотовом рынке были ниже, чем по долгосрочным сделкам, и поэтому для покупателей экономнее использовать гибкость, которую дают долгосрочные контракты, и задействовать альтернативные поставки, — заявил аналитик ICIS Томас Роджерс.

По подсчетам Bloomberg, ежедневная добыча Газпрома в апреле составила в среднем 1,347 млрд кубометров, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем месяце. С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

Согласно новому исследованию, проведенному независимой исследовательской группой The Centre for Research on Energy and Clean Air, Россия заработала около €63 млрд на продаже ископаемого топлива за два месяца с момента масштабного вторжения ее войск на территорию Украины.

Ряд стран мира ввели жесткие санкции против руководства Кремля, экономики РФ. Однако эти санкции были подорваны экспортом ископаемого топлива из России, особенно в страны ЕС.