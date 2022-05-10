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Факты / Мир / Росія

В карманах – награбленное золото: журналисты показали вагон с трупами оккупантов на Киевщине

Наташа Тарчевська, редактор ленты
В карманах – награбленное золото: журналисты показали вагон с трупами оккупантов на Киевщине

На территории освобожденной от оккупантов Киевской области остаются тела российских военных, которых Кремль отказался забирать.

Впечатляющие кадры из вагона-рефрижиратора, наполненного мешками с телами “освободителей”, показали журналисты телеканала Al Jazeera.

— Украинцы лучше относятся к погибшим россиянам, чем они относятся к украинскому мирному населению, — говорится в сообщении.

Среди личных вещей и в карманах погибших россиян было найдено награбленное у украинцев золото и драгоценности.

Как выяснили иностранные журналисты, официально Россия не согласилась забирать тела своих военнослужащих.

С начала полномасштабной войны России против Украины, по состоянию на вторник, 10 мая, ВСУ ликвидировали около 26 тыс. оккупантов. За прошедшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить еще 350 российских захватчиков.

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Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Кроме того, Россия в войне против Украины потеряла более 1,1 тыс. танков и более 2,8 тыс. боевых бронированных машин.

Подробнее о потерях России в Украине по состоянию на 10 мая читайте в нашем материале.

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