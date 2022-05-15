Российское судно Всеволод Бобров заметили в Севастополе

Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров Черноморского флота России, о пожаре на котором ранее заявили в Одесской ОВА, зашло в Севастопольскую бухту.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации корреспондента издания, около 13.00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и добралась своим ходом до места стоянки в Сухарной бухте.

Напоминаем, что 12 мая стало известно о пожаре на судне Всеволод Бобров в Черном море. Это подтвердил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

Россия до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие с начала полномасштабного вторжения смогли уничтожить 13 кораблей и катеров РФ.