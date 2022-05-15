Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир / Росія

Российское судно Всеволод Бобров заметили в Севастополе

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Требует проверки
всеволод бобров

Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров Черноморского флота России, о пожаре на котором ранее заявили в Одесской ОВА, зашло в Севастопольскую бухту.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации корреспондента издания, около 13.00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и добралась своим ходом до места стоянки в Сухарной бухте.

Напоминаем, что 12 мая стало известно о пожаре на судне Всеволод Бобров в Черном море. Это подтвердил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

Россия до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие с начала полномасштабного вторжения смогли уничтожить 13 кораблей и катеров РФ.

Сейчас смотрят
Читайте
Переговоры по эвакуации из Азовстали и пожара в российском Белгороде: что происходит на 80 сутки войны (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка