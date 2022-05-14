Источник: Генштаб ВСУ
Отступление россиян из-под Харькова и попытка оккупантов выйти на границы Луганщины: что происходит на 80-е сутки войны (онлайн)
Сегодня начались 80-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города.
Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины, чтобы Владимир Путин мог сохранить лицо.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ бросили все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия потерпела стратегическое поражение, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.
Глава ГУР МО сообщил, что президент РФ Владимир Путин имеет несколько заболеваний одновременно, а в самой России уже начался процесс смены власти.
Важнейшие события 80-го дня – в трансляции Фактов ICTV.
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