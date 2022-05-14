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Враг пытается сгруппироваться для ухода от Харькова, чтобы не допустить продвижение ВСУ в тыл находящихся в Изюме российских оккупационных сил.

Об этом в вечернем своде за 13 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, на Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе городка Изюм.

– Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова, – сообщили в штабе.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.