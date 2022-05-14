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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Отступление россиян из-под Харькова и попытка оккупантов выйти на границы Луганщины: что происходит на 80-е сутки войны (онлайн)

Отступление россиян из-под Харькова и попытка оккупантов выйти на границы Луганщины: что происходит на 80-е сутки войны (онлайн)

Сегодня начались 80-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины, чтобы Владимир Путин мог сохранить лицо.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ бросили все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия потерпела стратегическое поражение, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

Глава ГУР МО сообщил, что президент РФ Владимир Путин имеет несколько заболеваний одновременно, а в самой России уже начался процесс смены власти.

Важнейшие события 80-го дня – в трансляции Фактов ICTV.

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Прямая трансляция
00:48 - 14 мая

В зоне Объединенных сил Вооруженные силы Украины отразили 10 атак российских войск и смогли ликвидировать более 20 единиц вражеской техники – от танков до артиллерии.

Об этом на странице в Facebook сообщила Группировка Объединенных сил.

Украинские военные назвали обстановку в зоне сложной, но контролируемой.

– Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом, сообщили военные.

Отмечается, что за сутки ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 7 вражеских автомобилей.
  • значительных сил в живой силе (точное количество не уточняется, — Ред.)

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотника Орлан-10.

Источник: Группировка Объединенных сил

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00:27 - 14 мая

Враг пытается сгруппироваться для ухода от Харькова, чтобы не допустить продвижение ВСУ в тыл находящихся в Изюме российских оккупационных сил.

Об этом в вечернем своде за 13 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, на Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе городка Изюм.

– Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова, – сообщили в штабе.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

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00:25 - 14 мая

Объявленный на 17 июля “референдум” в Южной Осетии, территории которого в 2008 году Россия оккупировала у Грузии, призван стать “небольшой репетицией” перед тем, чтобы попытаться провести подобные “народные голосования” на оккупированных территориях Украины.

С такой оценкой выступил помощник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Это вполне может быть маленькой репетицией, не знаю точно ли это, но это может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области или на территории так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Сейчас попробует посмотреть, получится ли или не получится. Если не получится — будут сдавать назад, — сказал он.

По словам Арестовича, это известный способ проверки российских властей, чтобы посмотреть, как на это будут реагировать страны Запада. Как пример, который уже имел место в этой войне, подобную проверку РФ устраивала в середине апреля, когда что-то похожее на химическое оружие применялось на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

— Это была проверка… Запад немедленно отреагировал и сказал, что это будет переходом красной линии и мы вмешаемся. Все, тема исчезла. Сейчас они забросили про референдум и смотрят, пройдет или не пройдет, — сказал Алексей Арестович.

ИсточникФейгин Live

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