Россия потеряла еще один корабль в Черном море, шедший в направлении Змеиного — СМИ

Россия могла потерять еще один корабль в Черном море. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По их информации, скорее всего, речь идет о корабле тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Эльбрус и Всеволод Бобров.

По предварительной информации, корабль проекта 23120 в ночь на 12 мая шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Как сообщают журналисты, после этого продолжалась операция по спасению экипажа. Сгоревшее судно пыталось дойти до оккупированного Севастополя, и им вроде бы это удалось.

Пока неизвестно, на сколько времени корабль вышел из строя. По предварительным данным, судно нужно серьезно ремонтировать.

Отмечается, что корабли проекта 23120 можно считать новейшими, даже временная потеря одного из них в условиях войны является критической. Тем более что в случае необходимости вывода корабля за пределы Черного моря обратно его Турция не пропустит.

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Фото: Корабель.ru, Mill.ru