Май, 18 в 13:26

Скрытая мобилизация в России провалилась, однако страна-агрессор нашла новый способ привлечения солдат к Вооруженным силам Российской Федерации. Кремль решил задействовать военных из Крыма, предавших Украину в 2014 году.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив отметил, что всего Украину предало около 14 тыс. военных. За восемь лет многие из них ушли со службы, но сейчас мужчин принудительно мобилизуют. Ими пополняют разбитые российские бригады, пытающиеся восстановиться в Крыму.

– В апреле организовали принудительную мобилизацию в “ЛДНР”. Люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались во время первых обстрелов. Кремль нашел новое решение – мобилизация крымских предателей 2014 года, – отметил советник главы МВД.

По его словам, изменники Украины не подлежат обмену. Их будут судить по действующему Уголовному кодексу по статье о государственной измене, наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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