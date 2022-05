За последние недели Россия уволила несколько высокопоставленных командиров за провал военного наступления в Украине.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Так, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков.

Вице-адмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом России, также отстранили от должности после затопления крейсера Москва в апреле.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, возможно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Владимира Путина.

В британской разведке отмечают, что в российской военной системе и системе безопасности давно распространена культура сокрытия и поиска козлов отпущения.

