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В РФ уволили ряд высокопоставленных командиров из-за поражений в Украине — британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
В РФ уволили ряд высокопоставленных командиров из-за поражений в Украине — британская разведка
Фото: Depositphotos

За последние недели Россия уволила несколько высокопоставленных командиров за провал военного наступления в Украине.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Так, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков.

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Вице-адмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом России, также отстранили от должности после затопления крейсера Москва в апреле.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, возможно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Владимира Путина.

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В британской разведке отмечают, что в российской военной системе и системе безопасности давно распространена культура сокрытия и поиска козлов отпущения.

Отстранение высшего командования создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления, поскольку офицеры все чаще стремятся перенести принятие ключевых решений на начальство.

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