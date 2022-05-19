В РФ уволили ряд высокопоставленных командиров из-за поражений в Украине — британская разведка
За последние недели Россия уволила несколько высокопоставленных командиров за провал военного наступления в Украине.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
Так, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков.
Вице-адмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом России, также отстранили от должности после затопления крейсера Москва в апреле.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, возможно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Владимира Путина.
В британской разведке отмечают, что в российской военной системе и системе безопасности давно распространена культура сокрытия и поиска козлов отпущения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 May 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 19, 2022
Отстранение высшего командования создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления, поскольку офицеры все чаще стремятся перенести принятие ключевых решений на начальство.