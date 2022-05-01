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Факты / Украина

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов получил ранения под Изюмом — источники

Илья Нежигай редактор ленты
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов получил ранения под Изюмом — источники

В результате взрыва 30 апреля в Изюме под Харьковом, где находится штаб 2 армии РФ, ранения получило окружение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, в том числе и он сам.

Об этом сообщает ряд источников, в том числе советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

– Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 армии РФ. В том месте, где находится ставка начальника ГШ РФ Герасимова, приехавшего руководить наступлением на Славянск, – рассказал Антон Геращенко.

По его данным, подтверждено большое количество уничтоженной живой силы врага среди высшего офицерского состава.

По данным источников Фактов ICTV, пребывание Валерия Герасимова в штабе также подтверждается.

— Герасимов был, легко ранен, один охранник погиб, генерал Симонов – 200, 20 старших офицеров — 200; в общей сложности много 200, но завалы еще разбирают. В городе проводятся контрразведывательные мероприятия, ищут украинскую ДРГ, — сообщили источники.

По данным экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, Валерий Герасимов получил осколочное ранение правой голени без перелома кости.

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В то же время, согласно данным источников соучредителя военной аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, глава Генштаба РФ прилетел в российский Белгород, но был “живым и здоровым”.

По его данным, со вчерашнего дня в аэропорту Белгорода находились “какие-то важные борты”. Речь идет о рейсе RF-85042 (Ту-154М Минобороны) и рейсе RF-85136 (Ту-154М Росгвардии).

Военный журналист и блогер Александр Шульман также подтверждает осколочное ранение 66-летнего Герасимова. По его данным, обломок был извлечен без опасности для жизни.

Ранее сообщалось, что наступлением российских войск в Изюмском направлении будет лично руководить начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Эвакуация с Азовстали и взрывы в Белгороде: что происходит на 67-е сутки войны (онлайн)

Источники: Руслан Левиев, Arsen Avakov, Anton Gerashchenko, Олександр Шульман

Фото: Минобороны России

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