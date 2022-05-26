Элитные ВДВ России потерпели полный провал в Украине — британская разведка

Май, 26 в 11:02

Неправильное использование Воздушно-десантных войск России в Украине показывает, как значительные инвестиции президента страны-агрессора Владимира Путина в Вооруженные силы РФ за последние 15 лет привели лишь к несбалансированности общих сил.

По данным британской разведки, Воздушно-десантные силы России активно были задействованы в нескольких заметных тактических неудачах в начале российского полномасштабного вторжения на территории Украины.

Речь идет о наступлении на Киев через Гостомель в марте, а также неудачной переправе в Белогоровке и остановке продвижения под Изюмом, которая обернулась значительными потерями для российской армии.

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Российская доктрина привлекает Воздушно-десантные силы к самым сложным операциям. Всего 45 тыс. военных – это профессиональные солдаты-контрактники. Члены ВДВ России имеют элитный статус и получают дополнительную плату.

Российские ВДВ используют во время миссий с привлечением тяжелой бронетехники. Они понесли тяжелые потери во время полномасштабного вторжения в Украину. Неоднозначные показатели, вероятно, отражают неправильное стратегическое управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в небе.

Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самодовольство российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России, считают в британской разведке.

Источник: Министерство обороны Великобритании