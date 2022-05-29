Выплаты по российским облигациям не дошли до инвесторов, РФ грозит дефолт – Bloomberg

Май, 29 в 17:42

К вечеру 27 мая выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов. Этот день был сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро).

Как сообщает Bloomberg, если в течение 30 дней на счетах не появятся деньги, то по зарубежным обязательствам РФ объявят дефолт.

Отметим, что национальный расчетный депозитарий (НРД), куда Минфин РФ заранее перечислил деньги по выплатам на 27 мая, заявил, что средства для выплат якобы были сняты со счета.

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Таким образом Минфин России считает, что выполнил свои обязательства, перечислив деньги в НРД.

В Bloomberg уточняют, что именно НРД является зарегистрированным держателем облигаций, что “может поддержать аргумент России, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов”.

Напомним, дефолт по внешним обязательствам стал грозить России из-за решения США не продлевать лицензию, которая позволяла Москве платить по своему госдолгу в долларах, несмотря на санкции.

Ранее, 26 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что грозящий РФ технический дефолт “никак не повлияет на экономику”, так как власти попытаются найти “такую форму”, чтобы попытаться рассчитаться по своим обязательствам.