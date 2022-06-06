“Инвалидам сказали, что пригодны все”: мама оккупанта о “мобилизации” в РФ

Июнь, 06 в 14:25

В перехваченном разговоре украинской разведкой мама российского оккупанта рассказывает сыну новости, распространяемые среди родственников отправленных в Украину российских военных.

— Там от 15-й (бригады, — Ред.) от находившихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось, — говорит она.

Женщина объясняет сыну, почему ротация, обещанная пройти еще 23 мая, так и не состоялась. По ее словам, даже людям с ограниченными возможностями сказали, что они пригодны для службы.

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— Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы они все в расположении части были, – добавляет она.

В конце разговора мама рассказывает сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

В еще одном перехваченном разговоре российский оккупант рассказал матери о порядках в российской армии, которая воюет в Украине.

Военный РФ рассказал о массовом мародерстве, что стало привычным явлением, и изнасиловании несовершеннолетней девушки российскими военными преступниками.

Источник: ГУР