Июнь, 04 в 15:02

Российский оккупант рассказал матери о порядках в российской армии, которая воюет в Украине. Запись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Украины.

Оккупант рассказывает, что массовое мародерство стало привычным явлением, а в соседнем селе захватчики изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

По словам оккупанта, его подразделение понесло большие потери. В строю остались по большей части неопытные бойцы. А из-за отсутствия коммуникации все время происходят перестрелки между своими.

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— У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят, наших там нет. Все едут туда, всех уложили. Там инженера положили 15 бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет, – жалуется захватчик.

По его словам, ВСУ уничтожили технику подразделения, поэтому командир полка приказал оккупантам идти в бой с лопатами. Когда взорвали боевые машины, он сказал брать лопаты и идти как пехота, умирать.