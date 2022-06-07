Угрожают невыплатой компенсации: в РФ заставляют молчать семьи погибших с крейсера Москва

Июнь, 07 в 12:18

В России семьи моряков с крейсера Москва, который уничтожили украинские военные, принуждают замалчивать информацию о своих погибших родственниках.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, по информации которого социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере россиян продолжает расти.

Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

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По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

По информации разведки, в Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков здание офицеров флота даже охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев.

Кстати, часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.