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Факты / Украина / Общество

Ушли в известном направлении: экипаж крейсера Москва предлагал пограничникам невероятные зарплаты

Юля Захарченко, редактор ленты
Острів Зміїний
Фото: УНИАН

Российские военные с палубы тогда еще целого крейсера Москва предлагали украинским пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии за предательство Украины.

Об этом говорится в ранее неопубликованных аудиозаписях переговоров между украинскими защитниками и российскими агрессорами. Российская армия предложила “карьерный рост и достойную пенсию”, если пограничники примут сторону РФ.

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— Оккупанты с палубы тогда еще целого крейсера Москва предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии. А пошли уже в известном направлении. Да и добрались до места назначения довольно феерично, — отметили в Госпогранслужбе Украины.

До сих пор неопубликованные аудиозаписи тех переговоров удачно дополняет иллюстрация Беаты Куркуль, изобразившая устойчивость украинских защитников острова Змеиный, добавили в Госпогранслужбе.

Источник: Госпогранслужба
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