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Факты / Мир / Росія

Говорит о войне “НАТО с Россией в Украине”: Кремль использует псевдоэкспертов для пропаганды

Юля Захарченко, редактор ленты
Говорит о войне “НАТО с Россией в Украине”: Кремль использует псевдоэкспертов для пропаганды
Фото: Dreamstime

В Центре противодействия дезинформации опровергли очередные российские фейки, распространяемые псевдоэкспертами. В частности, датский ученый Ян Оберг в западном информационном пространстве продвигает пророссийские нарративы о том, что якобы НАТО воюет с Россией на территории Украины.

По данным ЦПД, за последний месяц Оберг дал многочисленное интервью зарубежным СМИ, которые подхватила российская пропаганда.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Псевдоэксперт в своих заявлениях не поддержал решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. По его мнению, этот шаг независимых государств – лишь очередная так называемая провокация президента России. Однако специалисты убеждены, что свободные страны могут самостоятельно выбирать свой путь.

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— Использование Кремлем псевдоэкспертов, выражающих “личное” мнение, — это манипуляция. Россия пытается навязать миру свою точку зрения, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Оберг утверждает, что именно “НАТО начала войну в Украине”, а санкции западных государств против страны-агрессора России “необдуманы и будут иметь разрушительные последствия”, поскольку “РФ больше не захочет сотрудничать”.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Оберг — частый гость пропагандистских ток-шоу Российской Федерации, который годами популяризирует вражеские z-настрои на иностранную аудиторию.

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