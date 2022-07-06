Кремль не отказался от планов захватить большую часть Украины – аналитики
В Кремле не считают недавние успехи в Луганской области достаточными для достижения начальных целей “спецоперации”, поэтому готовятся к длительной войне, чтобы захватить значительно большую часть Украины.
К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, озвученные 5 июля.
Аналитики считают, что РФ все еще стремится к изменению режима в Киеве и свержению суверенитета украинского государства.
– Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 5 июля почти дословно повторил цели, которые озвучил президент России Владимир Путин в своей речи 24 февраля, когда пытался оправдать войну.
Патрушев сказал, что российская “военная операция” в Украине будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих целей по защите гражданского населения от “геноцида”, “денацификации” и “демилитаризации Украины”, а также обяжет Украину сохранять постоянный нейтралитет между Россией и НАТО , – отмечают в ISW.
Эксперты считают, что заявление Патрушева свидетельствует о том, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на продвижении за пределами Донецкого и Луганского регионов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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