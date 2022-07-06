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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Обстрелы Хмельницкой области, Славянска и Харькова: что происходит на 133-й день войны (онлайн)

Обстрелы Хмельницкой области, Славянска и Харькова: что происходит на 133-й день войны (онлайн)

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Минобороны и Генштаба разъяснить решение утвердить порядок получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

Российские оккупанты обстреляли центральный рынок Славянска в Донецкой области. По меньшей мере двое погибших, еще семеро ранены.

Оккупанты также ракетами обстреляли Хмельницкую область. В результате взрывов один человек ранен.

Великобритания предоставила Украине новый пакет помощи – еще 100 млн фунтов. Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал передачу 10 самоходных артиллерийских систем.

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00:17 - 06 июля

Вечером 5 июля российские военные обстреляли поселок Печенеги в Чугуевском районе Харьковской области. В результате ранения получил годовалый мальчик и 64-летний мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

– По данным следствия, 5 июля около 18 часов российские военные обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района. В результате обстрела ранены двое мирных жителей, среди которых мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина. Также повреждены жилые дома, — отметили в прокуратуре.

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00:01 - 06 июля

Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация — два состава боеприпасов, два взводных опорных пункта и 12 единиц техники оккупантов.

 

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23:59 - 05 июля

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обнародовал сводку по состоянию на 22.00.

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