Обстрелы Хмельницкой области, Славянска и Харькова: что происходит на 133-й день войны (онлайн)

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Минобороны и Генштаба разъяснить решение утвердить порядок получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

Российские оккупанты обстреляли центральный рынок Славянска в Донецкой области. По меньшей мере двое погибших, еще семеро ранены.

Оккупанты также ракетами обстреляли Хмельницкую область. В результате взрывов один человек ранен.

Великобритания предоставила Украине новый пакет помощи – еще 100 млн фунтов. Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал передачу 10 самоходных артиллерийских систем.