Июль, 07 в 20:25

Российская армия удерживает в акватории Черного и Азовского морей до 40 единиц ракет морского базирования типа Калибр. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В боевой готовности к применению находится до шести носителей высокоточного оружия, которое может ударить ракетами по инфраструктуре Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия осуществляет принудительную мобилизацию личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты.

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По актуальной информации, текущий некомплект подразделений второго армейского корпуса восьмой общевойсковой армии Вооруженных сил России составляет около 8 тыс. человек.

Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. В частности, командование Центрального военного округа российской армии вынуждено выводит подразделения из состава 35 отдельной мотострелковой бригады. Враг же пытается привлечь немотивированные подразделения 74 отдельной мотострелковой бригады.