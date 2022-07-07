За незаконное получение средств ЕС хотят ввести уголовную ответственность

Июль, 07 в 20:17

Правительство разрабатывает новую норму Уголовного кодекса Украины, по которой будет предусмотрена ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза.

В частности, уголовная ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий: от противоправного получения до нецелевого использования денег ЕС. По данным Бюро экономической безопасности, сейчас совместно с Министерством внутренних дел Украины и другими государственными органами согласовывают окончательную редакцию соответствующей нормы.

– Для определения уголовной ответственности за незаконные операции со средствами Европейского Союза сегодня разрабатываем новую норму, которую хотим внести в Уголовный кодекс Украины. Как вариант, к статье 210-1 Причинение вреда финансовым интересам Европейского Союза, — рассказал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

По его словам, ответственность за нарушение и совершение преступлений по этой статье будет предусмотрена как за незаконное получение средств, так и за их расход.