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Факты / Мир / Росія

В ближайшие годы начнется распад России на несколько стран — Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

В ближайшие годы начнется процесс распада России как страны. Она превратится в разные государства, в частности, Татарстан, Башкортостан и другие. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны — Татарстан, Башкортостан и другие, — считает глава Минобороны Украины.

Он отметил, что Россия потеряла свои старые союзы с Венгрией и Казахстаном, отказавшимися сотрудничать с главой Кремля Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Резников напомнил об обещании президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева поддерживать санкции против России и его отказе признать квазиобразования “ЛНР” и “ДНР”. После этого Москва закрыла ключевой трубопровод для казахской нефти.

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Источник: The Sunday Times

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