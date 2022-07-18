Июль, 18 в 18:15

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, однако в него не вошло газовое эмбарго.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что санкции не включают запрет на транспортировку энергоносителей и не касаются Газпромбанка.

– Мы четко указывали на то, что если Газпромбанк будет в списке санкций, то мы не сможем поддержать его. Газпромбанк не входит в санкционное предложение, которое только что поступило к нам, поскольку оно не содержит никаких ограничений на транспортировку энергоносителей, — заявил глава ведомства.

По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также прием депозитов.

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Сийярто отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц. Среди них – вице-премьер России, несколько чиновников РФ и девять организаций, в том числе Сбербанк.