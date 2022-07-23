Июль, 23 в 18:40

В пятницу, 22 июля, в Москве при странных обстоятельствах умер Дмитрий Коноплев, директор Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова.

По данным российских Telegram-каналов, Коноплев скончался во время процедуры с кислородной маской – он дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство.

Во время сеанса Коноплева стало плохо, и врачи не сумели спасти 46-летнего мужчину. Предварительной причиной смерти указана острая сердечная недостаточность.

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Отметим, что Коноплев с апреля 2008 года занимал должность заместителя председателя Федерального агентства по снабжению вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами.

В июле 2012 года был назначен руководителем ОАО Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.

Предприятие выпускает для российской армии противотанковые ракетные комплексы Корнет, Квартет и Метис; комплексы ПВО Панцирь-С1, Каштан-М, Тунгуска-М1; ракетный комплекс Гермес-А.