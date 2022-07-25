Июль, 25 в 20:43

В турецком отеле Quattro Beach Spa and Resort Hotel, что в Аланье, польские туристы избили россиянина.

Об этом сообщает российское издание Lenta.ru со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Отмечается, что драка произошла еще 13 июля. А причин произошедшего — две.

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Согласно первой версии, четверо поляков пригласили семейную пару россиян посидеть за одним столом. После совместного распития алкоголя разговор якобы зашел о политике, и из-за разногласий поляки избили россиянина.

По другой версии, драка началась, потому что россиянин вступился за жену, к которой приставали граждане Польши.

Российский портал TourDom решил выяснить, какая из версий является правдивой, и связался с представителями турецкого отеля.

Там рассказали, что инцидент произошел поздно ночью. Несколько семейных пар выпивали вместе, а когда россиянин вернулся к столу, то увидел, что один из туристов положил руку на плечо его супруги. В отеле считают, что это и послужило причиной конфликта.