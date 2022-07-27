Июль, 27 в 15:43

Российский военный сравнил полномасштабную войну в Украине с чеченской и афганской. По его словам, это был “детский сад” по сравнению с тем, что сейчас происходит в нашей стране.

Об этом говорится в разговоре российского солдата с женой, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. По словам оккупанта, он негативно относится к российским властям и военному командованию.

Сейчас смотрят

Оккупант привел пример пребывания на фронте чеченского батальона Восток. По его словам, они приехали, им дали нагоняй, после этого они уехали.

– Здесь вообще пи… (сплошной ужас, – Ред.), я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) – ясельки, – рассказал российский военный.

Жена оккупанта в свою очередь рассказала последние новости, в частности, что Ростовскую часть разгромили. По ее словам, там сейчас проходит очень большой набор солдат, берут чуть ли не всех подряд, чтобы подписать контракт.