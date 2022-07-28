Июль, 27 в 21:39

В России нет никаких добровольческих батальонов. Все, кто согласен ехать на войну в Украину, подписывают контракты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, военное руководство РФ решило скопировать то, как в Украине в 2014 году были сформированы добробаты. Но тогда украинцы присоединялись к таким батальонам по зову сердца.

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– Они посмотрели, как у нас было в 2014 году, и создали себе такую ​​же кальку. Они не идут добровольно, а подписывают контракты, — сказал Данилов.

Сейчас в России максимально увеличивают выплаты этим людям, которые идут на верную смерть в Украину. Речь о сумасшедших суммах по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на территории России, отмечает Данилов.

– Никаких добровольческих батальонов Москва или Петербург не существует. А если они и будут существовать, то на бумаге, а там будут якуты и чуваши, то есть люди, которых они колонизировали в свое время, — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ до конца июля хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области.

Процесс создания таких батальонов проходит через военкоматы и находится под контролем государства.