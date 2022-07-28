Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Данилов назвал фейком создание в России добровольческих батальонов

Марта Бондаренко, редактор ленты
російські окупанти

В России нет никаких добровольческих батальонов. Все, кто согласен ехать на войну в Украину, подписывают контракты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, военное руководство РФ решило скопировать то, как в Украине в 2014 году были сформированы добробаты. Но тогда украинцы присоединялись к таким батальонам по зову сердца.

Сейчас смотрят

– Они посмотрели, как у нас было в 2014 году, и создали себе такую ​​же кальку. Они не идут добровольно, а подписывают контракты, — сказал Данилов.

Сейчас в России максимально увеличивают выплаты этим людям, которые идут на верную смерть в Украину. Речь о сумасшедших суммах по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на территории России, отмечает Данилов.

– Никаких добровольческих батальонов Москва или Петербург не существует. А если они и будут существовать, то на бумаге, а там будут якуты и чуваши, то есть люди, которых они колонизировали в свое время, — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ до конца июля хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области.

Процесс создания таких батальонов проходит через военкоматы и находится под контролем государства.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка