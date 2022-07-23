Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ хочет к концу июля сформировать 16 батальонов и создает новый корпус – ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські військові призов

РФ до конца июля хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

– Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, к которому РФ приступила совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ о формировании батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон, – рассказал Вадим Скибицкий.

По мнению представителя ГУР МО Украины, процесс создания добровольческих батальонов проходит через военноматы и находится под контролем государства.

Сейчас смотрят

— Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет перекинут на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они обладали мощными наступательными и оборонительными потенциалами и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения, — отметил представитель ГУР МО Украины.

Читайте
Нежелание воевать в рядах РФ растет, но командование с этим не считается - ГУР

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка