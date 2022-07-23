РФ хочет к концу июля сформировать 16 батальонов и создает новый корпус – ГУР

Июль, 23 в 18:46

РФ до конца июля хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

– Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, к которому РФ приступила совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ о формировании батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон, – рассказал Вадим Скибицкий.

По мнению представителя ГУР МО Украины, процесс создания добровольческих батальонов проходит через военноматы и находится под контролем государства.

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— Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет перекинут на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они обладали мощными наступательными и оборонительными потенциалами и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения, — отметил представитель ГУР МО Украины.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos