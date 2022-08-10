Август, 10 в 20:07

Российским оккупантам, которые отказываются повторно ехать воевать в Украину, угрожают прострелить колени, бьют и удерживают в подвалах без воды и еды. Об этом говорится в материале The Insider.

Один из российских захватчиков рассказал журналистам, как над ним и другими военными издевались, заставляя отправиться на фронт.

По его словам, его и других привезли в Брянку, где с ними сначала говорил психолог, а затем полковник Нечипоренко. Тот предложил им поехать на фронт или в СИЗО.

Сейчас смотрят

– Мы все сказали, что в СИЗО. Мы думали, что он пугает нас, а потом нас собрали, 11 человек, и забрали. Мы спросили: Куда? — там сказали: В Ростов, а в результате приехали в подвал, – рассказал российский оккупант.

По его словам, в подвале они пробыли шесть часов, после чего их отвезли “в неизвестный лес в 11 вечера”, где была одна из бригад захватчиков. В лесу с ними снова провели разговор, после которого они отказались ехать на войну. Их снова затолкали в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

Читайте Как РФ набирает пушечное мясо для войны в Украине и действительно ли повар Путина ездит по колониям

Когда они прибыли на место, им сказали: Будет полная жопа сейчас с вами. По словам собеседника The Insider, после этого пять человек согласились ехать на фронт, а шестерых увезли в неизвестном направлении в лес.

— По одному высадили из УРАЛа, связали руки и скотчем заклеили глаза. Всех связали и увезли в какое-то непонятное место. Нас высадили, поставили к стене, шнурки и ремни сняли, все личные вещи забрали.

Далее, по его словам, троих посадили в комнате метр на метр, где они пробыли 27 часов со связанными глазами и руками, без воды, и запрещали ходить в туалет.

– После этого нам развязали руки и глаза. Прошел примерно час, какие-то типы в масках говорят: Поедете на передок или нет? У нас четверо соглашаются, нас двое остались, мы не согласились и сказали, что не поедем. В результате нас через 10 минут вытащили, начали избивать и угрожали прострелить колени. После этого мы согласились.

По словам российского солдата, били в основном по ногам и пояснице, чтобы не было заметно синяков.

— Их было трое, двое избивали и один заряжал пистолет. Затем он передернул затвор, приставил к колену, на что я говорю: Мужики, завязывайте. Все, мы согласны, – рассказал тот.

The Insider пишет, что этот оккупант вскоре после того, как уехал воевать против Украины, попал в госпиталь с контузией, после чего оказался в России.

Издание пишет, что российские военные, отказавшиеся воевать в Украине, содержатся в заключении в Брянке Луганской области. Об этом стало известно 26 июля. Несколько собеседников рассказали журналистам, что “ломают” людей бойцы ЧВК Вагнера и представители Минобороны РФ — полковник Нечипоренко и подполковник Туманов.