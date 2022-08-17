Август, 17 в 10:08

Кремль продолжает искажать свои вероятные максималистские планы относительно Украины.

К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления президента России Владимира Путина на форуме Армия-2022 15 августа.

Специалисты обратили внимание, что глава РФ, говоря о целях войны России в Украине, не упомянул о территории за пределами Донбасса.

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Путин ограничился лишь заявлением, что российские и донбасские силы “выполняют свой долг, воюя за Россию и освобождение Донбасса”.

Однако в ISW убеждены: стратегические цели России остаются прежними.

РФ по-прежнему стремится изменить “режим в Киеве” и обеспечить территориальный контроль над большей частью Украины.

– Такое ограниченное заявление о российских целях резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями по поводу “денацификации” и “демилитаризации” всей Украины, – отмечают в Институте изучения войны.

Кроме того, относительно ограниченное заявление Путина, считают аналитики, несовместимо с действиями России по интеграции оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в Российскую Федерацию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW