Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины и сменить власть в Киеве – ISW
Кремль продолжает искажать свои вероятные максималистские планы относительно Украины.
К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления президента России Владимира Путина на форуме Армия-2022 15 августа.
Специалисты обратили внимание, что глава РФ, говоря о целях войны России в Украине, не упомянул о территории за пределами Донбасса.
Путин ограничился лишь заявлением, что российские и донбасские силы “выполняют свой долг, воюя за Россию и освобождение Донбасса”.
Однако в ISW убеждены: стратегические цели России остаются прежними.
РФ по-прежнему стремится изменить “режим в Киеве” и обеспечить территориальный контроль над большей частью Украины.
– Такое ограниченное заявление о российских целях резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями по поводу “денацификации” и “демилитаризации” всей Украины, – отмечают в Институте изучения войны.
Кроме того, относительно ограниченное заявление Путина, считают аналитики, несовместимо с действиями России по интеграции оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в Российскую Федерацию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW