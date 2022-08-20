Август, 20 в 8:17

Кремль может развернуть на Юге Украины, в частности, в Херсоне, много своих новых добровольческих подразделений.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав сообщения российских СМИ.

Согласно данным специалистов, есть информация, что хабаровский краевой батальон связи Барон Корф будет поддерживать разворачивание российских полевых постов в Херсонской области.

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Кроме того, Барон Корф будет обеспечивать командование и управление новым 3 российским армейским корпусом, о формировании которого 10 августа сообщали в разведке Минобороны Великобритании.

– СМИ Кирова сообщили, что подразделение батальона Вятка Кировской области уже перебросили в Украину, а местные медиа сняли церемонию передислокации 60-70 бойцов этого батальона, – отмечают в ISW.

Известно, что 18 августа военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики объявил о проведении набора в добровольческий полк Кабардино-Балкария, который войдет в состав 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

– Комиссариат объявил, что принимает для разворачивания в Украине на всеобщую военную службу добровольцев в возрасте 18-50 лет, которым предлагают обеспечение до 300 тыс. рублей. Полк предлагает контракты на три месяца, один год и три года, – сообщают в Институте изучения войны.

В Ростовской области в казацкую добровольческую бригаду Дон набирают мужчин без военной службы в возрасте от 18 до 60 лет.

– Добровольческая бригада Дон предлагает 200 тыс. рублей в месяц, 40 тыс. рублей на закупку инвентаря и оборудования, а также контракты на три и шесть месяцев, – отмечают аналитики.

В Пермской области тренируется перед отправкой в ​​Украину 2 добровольческий батальон Парма.

На неопределенных полигонах перед отправкой в ​​Украину проходит обучение добровольческий танковый батальон Молот.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW