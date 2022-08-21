В России не могут сформировать новые подразделения из-за недостатка желающих идти на войну — ГУР

Август, 21 в 17:08

В России не могут сформировать новые подразделения армии из-за недостатка желающих участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В частности, в Нижегородской области РФ фактически сорвалось формирование танкового батальона, которое длилось с начала июля.

– Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей семьям “добровольцев-контрактников”, у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну, — говорится в сообщении.

В целом в России была создана новая мобилизационная система, которая предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу.

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То есть в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются за счет местного бюджета.