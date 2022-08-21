В России не могут сформировать новые подразделения из-за недостатка желающих идти на войну — ГУР
В России не могут сформировать новые подразделения армии из-за недостатка желающих участвовать в войне против Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В частности, в Нижегородской области РФ фактически сорвалось формирование танкового батальона, которое длилось с начала июля.
– Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей семьям “добровольцев-контрактников”, у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну, — говорится в сообщении.
В целом в России была создана новая мобилизационная система, которая предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу.
То есть в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются за счет местного бюджета.
— В зону особого внимания “рекрутеров” попадают, в первую очередь, представители “малых народов” и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший “протестный потенциал” из-за ухудшения социально-экономической ситуации, — добавили в ГУР МО.