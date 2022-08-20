Август, 20 в 13:25

На следующей неделе, когда Украина будет отмечать День флага и День Независимости, ситуация на фронте вряд ли существенно изменится.

Такой прогноз 20 августа был озвучен в разведке Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве предполагают, что российские войска сейчас готовы только к ограниченным локальным нападениям, поскольку редко вовлекают в бои больше роты войск.

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– Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся создать надежные силы для наступательных операций, – отмечают в британской разведке.

На прошлой неделе, добавляют в Минобороны Великобритании, в территориальном контроле вдоль линии фронта произошли минимальные изменения.

– Российские войска на Донбассе после незначительного продвижения с начала августа подошли к окрестностям Бахмута, но еще не вошли в город, – отмечают в ведомстве.

Не прилагала РФ значительные усилия для продвижения и на Запорожском или Харьковском направлениях.

На херсонскую линию фронта не продвинулись ни украинские, ни российские силы.

Однако взрывы, которые все чаще раздаются в тылу российских линий, уверенны британские разведчики, нагружают логистику и авиабазы ​​России на Юге Украины.

Напомним, на следующей неделе День Независимости Украины совпадет с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence