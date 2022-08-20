День Независимости и полгода войны: британская разведка спрогнозировала ситуацию на фронте
На следующей неделе, когда Украина будет отмечать День флага и День Независимости, ситуация на фронте вряд ли существенно изменится.
Такой прогноз 20 августа был озвучен в разведке Министерства обороны Украины.
В оборонном ведомстве предполагают, что российские войска сейчас готовы только к ограниченным локальным нападениям, поскольку редко вовлекают в бои больше роты войск.
– Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся создать надежные силы для наступательных операций, – отмечают в британской разведке.
На прошлой неделе, добавляют в Минобороны Великобритании, в территориальном контроле вдоль линии фронта произошли минимальные изменения.
– Российские войска на Донбассе после незначительного продвижения с начала августа подошли к окрестностям Бахмута, но еще не вошли в город, – отмечают в ведомстве.
Не прилагала РФ значительные усилия для продвижения и на Запорожском или Харьковском направлениях.
На херсонскую линию фронта не продвинулись ни украинские, ни российские силы.
Однако взрывы, которые все чаще раздаются в тылу российских линий, уверенны британские разведчики, нагружают логистику и авиабазы России на Юге Украины.
Напомним, на следующей неделе День Независимости Украины совпадет с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence