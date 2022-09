Сентябрь, 03 в 12:58

В субботу, 3 сентября, в Москве проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания была организована в колонном зале Дома союзов в Москве. Как отмечает американский телеканал CNN, именно там когда-то проходили государственные похороны бывших советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Церемония началась в 10:00 по местному времени. По сообщению российских СМИ, вход для всех желающих попрощаться с экс-президентом СССР будет свободным, а церемонию не планируют ограничивать по времени.

Сейчас смотрят

Тело Михаила Горбачева находится в открытом гробу, рядом стоят солдаты почетного караула. Судя по фото, у гроба находятся члены его семьи.

Inside the memorial service for Mikhail Gorbachev, one of the great leaders of the 20th century. It is not a state funeral. The Kremlin says there are “elements of a state funeral.” pic.twitter.com/sWWN7UAv9m — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) September 3, 2022

A few more photos. Body of Gorbachev lying in state as family and close friends sit nearby, quiet opera playing inside the hall, flanked by security and military guard of honor. pic.twitter.com/SFE8pBZV5Q — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 3, 2022

Впоследствии Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

С самого утра у Дома союзов в центре Москвы выстроились длинные очереди из сотен россиян, желающих попасть на церемонию. Часть улицы Большая Дмитровка у здания перекрыли, как и выход к ней из метро. Автомобили туда не пропускают, так что подойти можно только пешком.

Сотни людей собираются у Дома союзов в Москве, где пройдет прощание с Горбачевым. Полицейские советуют идти мимо кафе «Страна, которой нет», чтобы добраться до места прощания, передает SOTA. Видео: SOTA pic.twitter.com/dUjVjjtEuy — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) September 3, 2022

Здание, где проходит церемония, усиленно охраняют сотрудники полиции и Росгвардии. У входов оборудованы металлоискатели, присутствует бронетехника.

Long lines of people waiting to pay their final respects to Mikhail Gorbachev outside the House of Unions in Moscow. pic.twitter.com/fpAHHGbkVn — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) September 3, 2022

People have lined up to bid a final farewell to the last leader of the Soviet Union. Queues formed outside the building where the coffin of Mikhail Gorbachev is displayed. Putin is said to miss the memorial service due to a busy schedule, but Hungary’s Viktor Orban will attend. pic.twitter.com/Dh5O1Iljpq — DW News (@dwnews) September 3, 2022

Без Путина, но с Орбаном

Кремль не стал объявлять о государственных похоронах Горбачева. Там заявили, что во время церемонии будут “элементы государственных похорон”, включая почетный караул, а РФ предоставит помощь в организации. Никаких объяснений, чем эти похороны будут отличаться от аналогичных государственных, в Кремле не предоставили.

Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин не посетит церемонию прощания и похорон Горбачева. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил это тем, что у Путина якобы “плотный рабочий график”, из-за которого он не сможет прибыть на похороны.

– Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, – заявил Песков.

В то же время глава РФ 1 сентября заехал в морг перед вылетом в Калининград и возложил цветы к гробу Горбачева.

Vladimir Putin has visited a Moscow hospital where the body of Mikhail Gorbachev is being kept in an open casket. The Russian president will not be attending the funeral. More on this story: https://t.co/pseK2pKBQt pic.twitter.com/TY1NfolLT9 — Sky News (@SkyNews) September 1, 2022

При этом церемонию посетил бывший премьер и президент РФ Дмитрий Медведев, известный своими циничными заявлениями о войне против Украины.

Также была замечена российская певица Алла Пугачева. Она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России после начала полномасштабной войны в Украине, но недавно вернулась.

Как отмечает телеканал CNN, на похороны Горбачева не прибудут западные политики. Это связано с тем, что Москва запретила въезд в РФ сотням иностранных политиков в ответ на западные санкции.

Похоже, единственный, кто приехал – это премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своим лояльным отношением к РФ и Кремлю. По данным росСМИ, он находился на церемонии прощания около 10 минут, возложил цветы, выразил соболезнования семье Горбачева и покинул зал. Как сообщали западные СМИ, личные встречи у Орбана в Москве не запланированы.

Немецкое издание Deutsche Welle, в свою очередь, информирует, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не отправили представителей в Москву на похороны Горбачева. Европейские страны будут представлять в основном не лидеры, а послы и другие дипломаты.

К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что не поедет на церемонию из-за отсутствия приглашения, а его предшественница Ангела Меркель заявила о травме колена.

После того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины, европейские страны ввели в отношении агрессора санкции. Европа и Россия закрыли друг для друга воздушное пространство. Кроме того, Москва внесла западных политиков в “черный список”.

Телеканал CNN обращает внимание на то, что похороны Горбачева резко контрастируют с церемонией похорон первого президента России Бориса Ельцина, избравшего Путина своим преемником. Тогда Кремль объявил день национального траура, а на похоронах присутствовало много мировых лидеров, в том числе бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и принц Эндрю, экс-президент Польши Лех Валенса.

Источник: Фонтанка