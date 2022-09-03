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Факты / Мир / Росія

Без Путина, но с Орбаном: в Москве прощаются с президентом СССР Горбачевым

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Горбачов
Фото: Depositphotos

В субботу, 3 сентября, в Москве проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания была организована в колонном зале Дома союзов в Москве. Как отмечает американский телеканал CNN, именно там когда-то проходили государственные похороны бывших советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Церемония началась в 10:00 по местному времени. По сообщению российских СМИ, вход для всех желающих попрощаться с экс-президентом СССР будет свободным, а церемонию не планируют ограничивать по времени.

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Тело Михаила Горбачева находится в открытом гробу, рядом стоят солдаты почетного караула. Судя по фото, у гроба находятся члены его семьи.

Впоследствии Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

С самого утра у Дома союзов в центре Москвы выстроились длинные очереди из сотен россиян, желающих попасть на церемонию. Часть улицы Большая Дмитровка у здания перекрыли, как и выход к ней из метро. Автомобили туда не пропускают, так что подойти можно только пешком.

Здание, где проходит церемония, усиленно охраняют сотрудники полиции и Росгвардии. У входов оборудованы металлоискатели, присутствует бронетехника.

Без Путина, но с Орбаном

Кремль не стал объявлять о государственных похоронах Горбачева. Там заявили, что во время церемонии будут “элементы государственных похорон”, включая почетный караул, а РФ предоставит помощь в организации. Никаких объяснений, чем эти похороны будут отличаться от аналогичных государственных, в Кремле не предоставили.

Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин не посетит церемонию прощания и похорон Горбачева. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил это тем, что у Путина якобы “плотный рабочий график”, из-за которого он не сможет прибыть на похороны.

– Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, – заявил Песков.

В то же время глава РФ 1 сентября заехал в морг перед вылетом в Калининград и возложил цветы к гробу Горбачева.

При этом церемонию посетил бывший премьер и президент РФ Дмитрий Медведев, известный своими циничными заявлениями о войне против Украины.

Также была замечена российская певица Алла Пугачева. Она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России после начала полномасштабной войны в Украине, но недавно вернулась.

Как отмечает телеканал CNN, на похороны Горбачева не прибудут западные политики. Это связано с тем, что Москва запретила въезд в РФ сотням иностранных политиков в ответ на западные санкции.

Похоже, единственный, кто приехал – это премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своим лояльным отношением к РФ и Кремлю. По данным росСМИ, он находился на церемонии прощания около 10 минут, возложил цветы, выразил соболезнования семье Горбачева и покинул зал. Как сообщали западные СМИ, личные встречи у Орбана в Москве не запланированы.

Немецкое издание Deutsche Welle, в свою очередь, информирует, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не отправили представителей в Москву на похороны Горбачева. Европейские страны будут представлять в основном не лидеры, а послы и другие дипломаты.

К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что не поедет на церемонию из-за отсутствия приглашения, а его предшественница Ангела Меркель заявила о травме колена.

После того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины, европейские страны ввели в отношении агрессора санкции. Европа и Россия закрыли друг для друга воздушное пространство. Кроме того, Москва внесла западных политиков в “черный список”.

Телеканал CNN обращает внимание на то, что похороны Горбачева резко контрастируют с церемонией похорон первого президента России Бориса Ельцина, избравшего Путина своим преемником. Тогда Кремль объявил день национального траура, а на похоронах присутствовало много мировых лидеров, в том числе бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и принц Эндрю, экс-президент Польши Лех Валенса.

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Источник: Фонтанка

Источники: The Guardian, CNN, AFP, Deutsche Welle, Медуза
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