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Факты / Мир / Росія

Неудачная мобилизация России: Кремль будет увеличивать количество наемников из ЧВК Вагнера

Юля Захарченко, редактор ленты
Неудачная мобилизация России: Кремль будет увеличивать количество наемников из ЧВК Вагнера
Фото: Генштаб ВСУ

Скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России потерпела значительные неудачи. Россияне чаще отказываются умирать за идеи кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Поэтому в Минобороны России решили увеличить количество наемников из частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

– Первоочередно в войне против нашего государства командование Вооруженных сил РФ активно использует представителей российской ЧВК Вагнера/Лига, – отметили украинские разведчики.

По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находятся около 4,5-5 тыс. боевиков. Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск.

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Источник: Минобороны
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