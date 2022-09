Приоритетом Кремля остается “освобождение” Донбасса – разведка Британии

Россия не откажется от дальнейшего наступления на Донбассе, несмотря на последствия сдерживания со стороны ВСУ, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Главные направления российского наступления на Донбассе – Авдеевка и Бахмут.

Там считают, что политической целью российской операции почти наверняка остается “освобождение” Донбасса, но, вероятно, россияне неоднократно нарушали сроки достижения этой цели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7fPp6gM5tS

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OrGEqsSJnD

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 5, 2022