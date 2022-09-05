Приоритетом Кремля остается “освобождение” Донбасса – разведка Британии

Сентябрь, 05 в 10:13

Россия не откажется от дальнейшего наступления на Донбассе, несмотря на последствия сдерживания со стороны ВСУ, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Главные направления российского наступления на Донбассе – Авдеевка и Бахмут.

– Несмотря на то, что Россия добилась наибольшего успеха в этом секторе, ее силы продвигались лишь примерно на 1 км в неделю по направлению к Бахмуту, – отмечают в разведке.

Там считают, что политической целью российской операции почти наверняка остается “освобождение” Донбасса, но, вероятно, россияне неоднократно нарушали сроки достижения этой цели.

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– Украинские власти утверждают, что сейчас российским силам предписано завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года. Вряд ли они достигнут этого, что еще больше усложнит планы России провести референдумы по присоединению оккупированных территорий к РФ, – подытожили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7fPp6gM5tS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OrGEqsSJnD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 5, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

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