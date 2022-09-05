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Факты / Мир / Росія

Приоритетом Кремля остается “освобождение” Донбасса – разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
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Приоритетом Кремля остается “освобождение” Донбасса – разведка Британии
Фото: Pexels

Россия не откажется от дальнейшего наступления на Донбассе, несмотря на последствия сдерживания со стороны ВСУ, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Главные направления российского наступления на Донбассе – Авдеевка и Бахмут.

– Несмотря на то, что Россия добилась наибольшего успеха в этом секторе, ее силы продвигались лишь примерно на 1 км в неделю по направлению к Бахмуту, – отмечают в разведке.

Там считают, что политической целью российской операции почти наверняка остается “освобождение” Донбасса, но, вероятно, россияне неоднократно нарушали сроки достижения этой цели.

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– Украинские власти утверждают, что сейчас российским силам предписано завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года. Вряд ли они достигнут этого, что еще больше усложнит планы России провести референдумы по присоединению оккупированных территорий к РФ, – подытожили в разведке.

 

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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