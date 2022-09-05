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Факты / Украина

ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи восьми населенных пунктов — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники успешно отбили наступление противника на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

– Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины, – отметили в Генштабе.

Подразделения украинских войск отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледарь на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

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Фото: ISW

Кроме того, группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

Также за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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