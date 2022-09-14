Сентябрь, 14 в 12:01

РФ впервые с начала вторжения в Украину открыто признала свое поражение в Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что у официальных лиц Кремля и пропагандистов государственных СМИ, активно обсуждающих причины поражения России, заметно изменилась модель отчетности.

Специалисты напомнили, что в Кремле раньше не признавали ни поражение вокруг Киева, ни на острове Змеиный.

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В первом случае отступление от столицы Украины в РФ объяснили приоритетом “освобождения” Донбасса, а выход с острова Змеиный – “жестом доброй воли”.

– В Министерстве обороны России попытались объяснить неудачу отведением войск из Харьковской области для перегруппировки, но этот ложный нарратив сразу получил быструю и громкую критику в интернете, – объясняют эксперты Института изучения войны.

В настоящее время, чтобы снять с президента РФ любую ответственность за поражение, в Кремле работают над тем, чтобы обвинить в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Владимира Путина.

– Один из членов Совета по межнациональным отношениям Кремля Богдан Безпалько даже заявил, что военные, которые не заметили концентрации украинских войск и техники, а также пренебрегли предупреждениями о неминуемом украинском контрнаступлении в Харьковской области в Telegram-каналах, должны положить голову, – добавляют в ISW.

В Институте изучения войны напомнили, что в Кремле сразу после вывода войск из Харьковской области отложили встречу Путина с представителями Минобороны, усилив видимость разрыва между Кремлем и российским оборонным ведомством.

– Признание Кремлем поражения в Харьковской области свидетельствует о том, что Путин хочет и способен признать поражение России, по крайней мере при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на отводе вины от себя, – считают аналитики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ГУР