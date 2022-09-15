Сенаторы США представили законопроект о признании РФ страной — спонсором терроризма

Сентябрь, 15 в 9:38

Сенаторы, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм, представили двухпартийный законопроект о признании России страной — спонсором терроризма.

В случае его принятия против РФ можно будет подавать иски в судах США относительно российской агрессии в Украине.

Представляя законопроект на пресс-конференции, Блюменталь заявил, что “необходимость в этой мере сейчас как никогда актуальна”, акцентировав внимание на убийствах мирных украинцев и иных проявлениях жестокости со стороны РФ в войне против Украины.

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Сенатор Грэм подчеркнул, что включение России в список государств — спонсоров терроризма послужит убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США, и одновременно разрешит вводить против РФ жесткие санкции.

Пока неясно, когда законопроект будет отправлен на голосование.

Начиная с июля, Блюменталь и Грэм после посещения Киева лоббировали признание России государством — спонсором терроризма. Поддержку этой инициативе тогда же выразила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявив, что эта мера “давно назрела”.

Напомним, 7 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать государством, поддерживающим терроризм, как того требует Украина. Представители Белого дома говорят, что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину.