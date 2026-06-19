Болгария планирует ветировать последний пакет санкций ЕС против России, поскольку отдельные ограничения могут негативно повлиять на экономику страны. В то же время София не будет блокировать совместные решения Евросоюза по Украине.

Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против РФ

Как пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева, в понедельник ЕС расширил санкционный список, добавив к нему 34 физических лица и 47 организаций.

Ограничения касаются, в частности, представителей российского военно-промышленного комплекса, компаний и структур, связанных с теневым флотом нефтегазовых танкеров РФ, а также лиц, причастных к политическому вмешательству. В список также вошли деятели российской православной церкви.

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— Существует значительный риск для работы Лукойла, — сказал Радев журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

Он имел в виду российскую нефтяную компанию, которая является одним из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Болгарии и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

– Мы хотим, чтобы его исключили из списка, – заявил Радев.

По его словам, санкции также могут повлечь за собой перебои с поставкой запчастей для метро Софии и удобрений.

– Все эти вопросы должны быть рассмотрены руководящими органами ЕС, – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр заявил, что Болгария не поддерживает санкции против высокопоставленных представителей российской православной церкви.

– Эта война уже вышла за пределы окопов. Она коснулась экономики, энергетики, культуры и спорта, а теперь может поглотить и религию, — сказал Радев.

В то же время он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать совместному решению ЕС по Украине.

– Мы поддержим переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС, – заявил он.

Напомним, что в понедельник, 15 июня, Европейский совет принял пакет ограничительных мер для противодействия агрессивной войне России против Украины, ее гибридной деятельности и систематическому пренебрежению международным правом, в частности правами человека. Стоит отметить, что санкционный список был расширен еще на 34 физических лица и 47 организаций.

17 июня Болгария заявила, что не поддержит 21-й пакет санкций ЕС против России из-за включения в него патриарха РПЦ Кирилла.

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